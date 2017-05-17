 أرامكو توقع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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أرامكو توقع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم)

أرامكو توقع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم)
المناطق- الرياض

وقّعت أرامكو السعودية اليوم، 20 شعبان 1438ه الموافق 17 مايو 2017م، مذكرة تفاهم مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتأسيس مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم). ويهدف المركز إلى تطوير وتهيئة الشباب السعودي للعمل في مجال إدارة وتشغيل المنشآت الخدمية العامة والخاصة بالإضافة إلى وظائف قطاعات السياحة والفندقة على مستوى المملكة.

في هذه المناسبة قال المدير التنفيذي لخدمات أحياء السكن، المهندس محمد الشمري: “نفخر بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا المشروع الذي يعزز التوطين في أحد القطاعات الواعدة في المملكة. ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى دمج الكوادر الوطنية بشكل أكبر في مجالات إدارة وتشغيل المنشآت والضيافة، مثل الجامعات والمجمعات الحكومية والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية والفنادق.”

وسيعمل المركز على استثمار إمكانات قطاع إدارة المنشآت والضيافة لتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية المؤهلة من خلال توفير برامج تدريب معتمدة دوليًا، ويهدف للوصول إلى طاقة استيعابية لتدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تماشيًا مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

كما سيقدم المركز مسار الدبلوم لخريجي الثانوية العامة بدون خبرة عملية سابقة، ومسار البرامج المتخصصة لتلبية احتياجات الشركات، ومسار شهادات الاعتماد والتطوير لمن هم على رأس العمل. وسيدير المركز مجلس أمناء مكون من أعضاء يمثلون الجهات الموقعة على المذكرة.

وتُعد مشاركة أرامكو السعودية في هذا المشروع جزءًا من جهود الشركة وبرامجها في المواطنَة التي تهدف إلى تدريب وتطوير المواطنين السعوديين للانخراط في وظائف ومجالات تستغل قدراتهم ومواهبهم وتعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

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