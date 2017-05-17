نائب أمير القصيم يُهنئ ولي العهد لحصوله على الدكتوراه الفخرية بمكافحة الإرهاب

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة منحه درجة الدكتوراه الفخرية في مجال مكافحة الإرهاب من جامعة الملك عبدالعزيز ، نظير إسهاماته غير المحدودة في مكافحة الإرهاب ، وجهوده المخلصة في حفظ الأمن .

وقال سمو نائب أمير القصيم في برقية تهنئة بعثها لسمو ولي العهد ، أتقدم لسموكم الكريم بالتهنئة على منح سموكم شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال مكافحة الإرهاب ، والتي شرفكم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بإستلامها من يده الكريمة ، وهي بحق شهادة يستحقها سموكم بجدارة وتقديراً لتلك الجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها سموكم في سبيل مكافحة الإرهاب ، الذي ظل هاجس العالم فكان أن حاز سموكم قصب السبق ليس في مقاومة العمليات الإرهابية والقضاء عليها ، بل في استباق الأحداث بكشفها في مهدها وقبل تنفيذها ، فحقنتم بذلك الدماء ، وحفظتم الأموال والأعراض ، وكشفتم المخططين والمنظمين والمنفذين .

وسأل سمو نائب أمير القصيم الله تعالى أن يكتب العون والتوفيق والسداد لسمو ولي العهد ، ولرجال الأمن البواسل الذين يسهرون على أمن واستقرار بلادنا الغالية وحماية مكتسبات الوطن من كيد الكائدين ، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وسمو ولي العهد ، وسمو ولي ولي العهد .