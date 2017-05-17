 أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط

أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط
المناطق _ خميس مشيط

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط الشيخ الدكتور صالح بن ناعم بن سلطان العمري الذي قدم للسلام على سموه بعد صدور قراره بتعيينه رئيس للمحكمة العامة بمحافظة خميس مشيط يرافقه مساعده الشيخ منصور بن عبد الرحمن الشغيبي .

وثمن سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق , في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله , متمنياً سموه لهم مزيدًا من التوفيق والسداد في عملهم .

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