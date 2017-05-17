أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط الشيخ الدكتور صالح بن ناعم بن سلطان العمري الذي قدم للسلام على سموه بعد صدور قراره بتعيينه رئيس للمحكمة العامة بمحافظة خميس مشيط يرافقه مساعده الشيخ منصور بن عبد الرحمن الشغيبي .

وثمن سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق , في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله , متمنياً سموه لهم مزيدًا من التوفيق والسداد في عملهم .