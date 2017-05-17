قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم: يستقبل أمين ووكلاء أمانة المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، أمين أمانة منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، يرافقه وكلاء ومنسوبي الأمانة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه متمنين له العون والتوفيق ، وقد شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله تعالى أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.