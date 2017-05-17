 قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم: يستقبل أمين ووكلاء أمانة المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير عسير يدشن عدد من المشروعات التنموية بأحد رفيدة أستقبل محافظ الاسياح ورئيس وأعضاء لجنة الأهالي.. أمير القصيم يشدد على دور لجان الأهالي في متابعة الخدمات قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم: يستقبل أمين ووكلاء أمانة المنطقة أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط نائب أمير القصيم يُهنئ ولي العهد لحصوله على الدكتوراه الفخرية بمكافحة الإرهاب أرامكو توقع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم) افتتاح قسم أعمال السير والحوادث بمرور السليل إصدار أول أمر دفع مالي الكتروني بصحة منطقة عسير للرفع مباشرة الى وزارة المالية “الهاجري” الدول العربية تتصدر معدل البطالة في العالم وهذا تحدي كبير جامعة نجران تحقق مع 5 طلاب حاولوا سرقة الاختبارات نائب أمير عسير يدشن مشاريع تنموية بخميس مشيط دفاعات التحالف تعترض صاروخا باليستيا في المخا ومقتل وإصابة 23 انقلابيا بنيران الجيش

قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم: يستقبل أمين ووكلاء أمانة المنطقة

قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم: يستقبل أمين ووكلاء أمانة المنطقة
المناطق _بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، أمين أمانة منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، يرافقه وكلاء ومنسوبي الأمانة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم.

وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه متمنين له العون والتوفيق ، وقد شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله تعالى أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>