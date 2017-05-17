أستقبل محافظ الاسياح ورئيس وأعضاء لجنة الأهالي.. أمير القصيم يشدد على دور لجان الأهالي في متابعة الخدمات

شدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، على أهمية أن يكون للجان الأهالي بمحافظات المنطقة ، دوراً رئيسياً في المساهمة في دعم مسيرة التنمية ، وإقامة البرامج الوطنية الهادفة ، والتواصل والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الحكومية والخدمية والأهلية بما يحقق تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لراحة المواطنين , مشيداً بالدور الذي تقوم به لجان الأهالي بالمنطقة ، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ومواطنيها ، متمنياً لأعضاء اللجنة كامل التوفيق والنجاح لما فيه خدمة الدين والوطن ، منوهاً بما تحظى به منطقة القصيم من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، مشيداً بما وصلت إليه محافظة الأسياح من تطور وتنمية ، مؤكداً أن كل ما تحقق في المنطقة لم يكن يتحقق لولا فضل الله أولاً ، ثم دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الذي يحرص على راحة المواطن ورفاهيته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، محافظ الأسياح محمد العريفي ، ورئيس لجنة أهالي المحافظة سليمان الفهيد وأعضاء اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه والاستماع إلى توجيهاته بمناسبة انتخاب رئيس اللجنة ونائبه والأمين.

من جانبه ، عبر رئيس وأعضاء لجنة أهالي محافظة الأسياح عن بالغ شكرهم وتقديرهم على استقبال سمو أمير المنطقة لهم ، ودعمه وتوجيه المتواصل والمستمر ، مثمنين لسموه الدعم والرعاية التي تحظى بها المحافظة ويلقاها أعضاء اللجنة ، مؤكدين لسموه بأن توجيهاته النيرة ستكون نبراساً لهم في مستقبل الأيام ، سائلين الله أن يكونوا نافعين لخدمة أهالي محافظة الأسياح ومنطقة القصيم عامة.