نائب أمير عسير يدشن عدد من المشروعات التنموية بأحد رفيدة

زار صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم محافظة أحد رفيدة وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات المنطقة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

وفور وصول سموه افتتح مبنى بلدية أحد رفيدة وقص شريط الافتتاح ثم تجول سموه بالمعرض المصاحب والذي اشتمل على عدد من المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة .

بعد ذلك بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , ثم ألقى سعادة محافظ أحد رفيدة سعيد بن علي بن دلبوح كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة عسير ، مؤكدا أن محافظة أحد رفيدة لن تنسى هذه الزيارة الميمونة التي تعتبر أول زياره تفقديه لسموه على محافظات المنطقة .

مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي امتداد لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة بكل ما يهم المواطن في هذه المنطقة ومحافظاتها ، وتفقد أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع .

وبين آل دلبوح أن محافظة أحد رفيدة تنعم بفضل الله سبحانه وتعالى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهم الله- , بتقدم وازدهار في كافة المجالات ولله الحمد , ومتابعة مهندس التنمية بمنطقة عسير وأميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز , ثم بطموح سموكم الكريم ونشاطكم الملموس من خلال الإشراف المباشر على خطوات التنمية في كل أرجاء المنطقة .

عقب ذلك ألقى كلمة أهالي محافظة أحد رفيدة الشيخ عبدالعزيز بن صمان أوضح فيها سعادته البالغة باسمه ونيابة عن أهالي أحد رفيدة بهذه الزيارة الكريمة التي تدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالموطن أينما كان ، داعيا الله أن يحفظ هذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة .

ثم دشن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة والتي جاء في مقدمتها مشروع المركز الحضاري بتكلفة بلغت (9.868.655 ) ريال , ومشروع المسلخ النموذجي بتكلفة بلغت (6.865.000) ريال , ومشروع السوق الشعبي بتكلفة بلغت (3.437.482) ريال , ومباني فروع البلدية والمرافق العامة والمستودعات بتكلفة بلغت ( 12.625.632 ) ريال , ومشروع تحسين مداخل المحافظة بتكلفة بلغت (2.691.119) ريال , ومشروع ميدان المحافظة بتكلفة بلغت (10.998.820) ريال , ومشروع الحدائق العامة والمنتزهات بتكلفة بلغت (13.828.325) ريال , ومشروع إنشاء جسر على طريق الملك خالد وسط المحافظة بطول 1000م وذلك لحل مشكلة تقاطع الصوامع مع إشارة اللزمة بتكلفة اجمالية بلغت ( 93.965.961) ريال .

وفي ختام جولة سمو نائب أمير منطقة عسير لمحافظة أحد رفيدة عقد سموه اجتماع بأعضاء و أهالي المجلس المحلي وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .