هيئة السوق تلغي إدراج أسهم «بيشة» وتوافق على طرح «الكثيري»

أعلنت هيئة السوق المالية عبر مجلسها اليوم قراره بإلغاء إدراج أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بالسوق المالية السعودية “تداول”.

وقالت الهية إن هذه القرار جاء نظراً إلى عدم اتخاذ شركة بيشة للتنمية الزراعية للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، وأخذاً بالاعتبار الأحكام الواردة في المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات والإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها خلال الفترات النظامية المحددة.

وتعد هذه ثالث شركة يتم الغاؤها من السوق السعودي بعد كل من “مجموعة المعجل” و”سند للتأمين” بعد انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، من جهة اخرى أعلنت هيئة السوق عن صدور قرار مجلسها المتضمن الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة الكثيري القابضة وطرح (819,000) سهماً تمثل (26.1%) من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

ويجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.