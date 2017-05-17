الأمطار الغزيرة تواصل هطولها على الطائف

شهدت محافظة الطائف والأجزاء المجاوره لها هطول أمطار مابين غزيرة إلى متوسطة، سالت على إثرها الوديان والشعاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الظريف أنه هطلت اليوم الأربعاء أمطار غزيرة علي أحياء محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها، ونتج عنها جريان وادي وج داخل المحافظة وتجمعات مياه في مواقع متعددة داخل المحافظة، إضافة إلى جريان وادي جليل ووادي عرضه.

وأشار الظريف إلى أن الدفاع المدني في حالة استنفار وانتشار في جميع المواقع التي هطلت فيها الأمطار وتم تطبيق خطه الطوارئ المعدة مسبقا.

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني في الطائف المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة وعدم المجازفة ونزول الأودية والابتعاد عن مواقع تجمع المياه وإتباع إرشادات الدفاع المدني.