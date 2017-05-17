 محافظ الخرج يستقبل مساعد مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل مساعد مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية

محافظ الخرج يستقبل مساعد مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية
المناطق_أشرف العصيمي
إستقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ  شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بمكتبه اليوم الأربعاء سعادة مساعد مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي ماجد بن محمد الحابي .
 وفي بداية الاستقبال قدم سعادة المحافظ التهنئة للحابي بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحيه بالمحافظة، وبعد ذلك تم مناقشة الرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية التي سيُعمل بها بمشيئة الله تعالىٰ داخل المستشفى، ومنها خطة تطوير قسم الطوارئ، وخطة تطوير مستودعات المستشفى لترقى لمستوى المركزية التامة لكون المستشفى يعد مرجعاً أساسياً لجميع المحافظات الواقعة جنوب محافظة الخرج.
 وثمّن سعادة المحافظ كل ما تم مناقشته مؤكداً بأن المستشفى في محل متابعته واهتمامه شخصياً كون المستشفى يقدم خدماته وفق ما كفله اهتمام حكومتنا الرشيدة لمواطنيها، داعياً المولىٰ عز وجل بأن يوفق الجميع لما فيه خدمة المصلحة العامة لسكان محافظة الخرج .

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