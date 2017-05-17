 المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 24 ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 24 )

المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 24 )
المناطق_عسير

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 24 ) يوم الأربعاء الموافق 21/8/1438 هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وقد أصدر عددا من القرارات منها :

  1. زيارة عدد من المشروعات التي تقوم أمانة عسير بتنفيذها .
  2. إقرار الحساب الختامي لأمانة منطقة عسير للعام المالي 1437/1438 هـ
  3. إقرار اتفاقية الأمانة مع المكاتب الهندسية لإصدار رخص المباني .
  4. اعتماد عدد 2 مخططات خاصة .

وافق المجلس على استمرار عضو المجلس البلدي عامر عبدالله عامر بلجنة تسمية الشوارع والأحياء بمدينة أبها.

كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها

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