 نائب الرئيس اليمني يحيّي دور التحالف في مساندة بلاده ضد الانقلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني يحيّي دور التحالف في مساندة بلاده ضد الانقلاب

نائب الرئيس اليمني يحيّي دور التحالف في مساندة بلاده ضد الانقلاب
المناطق_الرياض

حيا نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، دور دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة بلاده ضد الانقلاب.

وناقش “محسن”، خلال اجتماع استثنائي عقده في محافظة مأرب حضره قادة عسكريون من الجيش الوطني والتحالف العربي، التطورات والمستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات وما تحقق من انتصارات على أيدي الجيش الوطني ودعم قوات التحالف العربي في وجه ميليشيا الانقلاب.

ووفقا لوكالة “سبأ” الرسمية، دعا في الوقت ذاته ما تبقى من أحرار الجيش والأمن وكل مكونات اليمن إلى اغتنام الفرصة واللحظة الوطنية المناسبة والوقوف إلى جانب الدولة والعمل على وقف تلك المأساة التي تتفاقم يوماً بعد آخر بفعل وجود الميليشيا وغياب مؤسسات الدولة.

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