الرئيس الفرنسي يعلن تشكيلة حكومته

أعلن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون تشكيلة حكومته اليوم (الأربعاء)، واختار أسماء من أطياف سياسية مختلفة في إطار وعده برأب الصدع بين اليمين واليسار.

وعين الرئيس الفرنسي رئيس بلدية ليون جيرار كولومب وزيراً للداخلية، والذي كان أحد أقوى داعمي ماكرون في حزب «الاشتراكيين». واختير وزير الدفاع المنتهية ولايته جان إيف لو دريان وزيراً للخارجية ووزيراً لأوروبا. وينتمي لو دريان إلى حزب «الاشتراكيين» وهو صديق مقرب من الرئيس السابق فرنسوا هولاند.

وعين ماكرون سيلفي جولار وزيرة للدفاع، وهي مشرعة في الاتحاد الأوروبي وتنتمي إلى تيار الوسط، والسياسي اليميني الموالي لأوروبا برونو لو مير لمنصب وزير الاقتصاد، وهو من حزب «الجمهوريين».

وكان ماكرون عين السياسي المحافظ من حزب «الجمهوريين» إدوار فيليب رئيساً للحكومة هذا الأسبوع.