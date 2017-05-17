 «السعودية للشحن» تحصد جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا 2017م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«السعودية للشحن» تحصد جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا 2017م الفضلي يبحث مع وزير الزراعة البرازيلي الفرص الاستثمارية المتاحة للسعوديين في البرازيل المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 24 ) الرئيس الفرنسي يعلن تشكيلة حكومته نائب الرئيس اليمني يحيّي دور التحالف في مساندة بلاده ضد الانقلاب “آر بي جي» حيّ «المسورة”! محافظ الخرج يستقبل مساعد مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأمطار الغزيرة تواصل هطولها على الطائف هيئة السوق تلغي إدراج أسهم «بيشة» وتوافق على طرح «الكثيري» نائب أمير عسير يدشن عدد من المشروعات التنموية بأحد رفيدة أستقبل محافظ الاسياح ورئيس وأعضاء لجنة الأهالي.. أمير القصيم يشدد على دور لجان الأهالي في متابعة الخدمات قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم: يستقبل أمين ووكلاء أمانة المنطقة

«السعودية للشحن» تحصد جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا 2017م

«السعودية للشحن» تحصد جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا 2017م
المناطق_الرياض

حصدت شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا لعام 2017 م وذلك على هامش مشاركتها في معرض الشحن الدولي بميونخ في الفترة من 9-12 مايو 2017م، وجاء اختيار السعودية للشحن نتيجة للتصويت الذي اجرته جهات إعلامية راعية للحدث الأشهر في صناعة الشحن الجوي Air Cargo Week – Air Cargo News ويحظى معرض الشحن بالمدينة الألمانية ميونخ بمشاركة 62 دولة يتخللها ورش عمل ومنتديات بحضور أكثر من 200 شخصية في مجال الطيران وصناعة الشحن في العالم.

واعتبر نبيل خوجه الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن حصول الشركة على هذه الجائزة تأكيداً لمكانتها المتميزة التي حققتها في مجال الخدمات اللوجستية في مختلف أسواق العالم حيث تعد المنطقة الأوروبية واحده من أهم تلك الأسواق حيث تحظى بتغطية واسعة من الخدمات والرحلات اليومية تحقيقاً لتطلعات عملاء الشركة مشيراً إلى أن الثقة التي تحظى بها السعودية للشحن في اوروبا تحققت جراء العديد من العوامل في مقدمتها مواكبة السعودية للشحن لأحدث نظم المعلومات والخدمات الرقمية فضلاً عن تعدد شبكة رحلاتها والمحافظة على معدل رحلات يعزز من حضور الشركة في الأسواق الأوروبية .

وحازت السعودية للشحن منذ تخصيصها في العام 2008 م على العديد من الجوائز والتكريم نظير الإنجازات التي حققتها كان آخرها في يناير الماضي عندما حققت جائزة الناقل الدولي في افريقيا في معرض جوهانسبرغ 2017م فيما أعلنت مؤخرا إطلاقها الاستراتيجية الشاملة 2020م والتي تهدف إلى الارتقاء بخدماتها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>