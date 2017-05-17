«السعودية للشحن» تحصد جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا 2017م

حصدت شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي جائزة التميز في صناعة الشحن الجوي في أوروبا لعام 2017 م وذلك على هامش مشاركتها في معرض الشحن الدولي بميونخ في الفترة من 9-12 مايو 2017م، وجاء اختيار السعودية للشحن نتيجة للتصويت الذي اجرته جهات إعلامية راعية للحدث الأشهر في صناعة الشحن الجوي Air Cargo Week – Air Cargo News ويحظى معرض الشحن بالمدينة الألمانية ميونخ بمشاركة 62 دولة يتخللها ورش عمل ومنتديات بحضور أكثر من 200 شخصية في مجال الطيران وصناعة الشحن في العالم.

واعتبر نبيل خوجه الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن حصول الشركة على هذه الجائزة تأكيداً لمكانتها المتميزة التي حققتها في مجال الخدمات اللوجستية في مختلف أسواق العالم حيث تعد المنطقة الأوروبية واحده من أهم تلك الأسواق حيث تحظى بتغطية واسعة من الخدمات والرحلات اليومية تحقيقاً لتطلعات عملاء الشركة مشيراً إلى أن الثقة التي تحظى بها السعودية للشحن في اوروبا تحققت جراء العديد من العوامل في مقدمتها مواكبة السعودية للشحن لأحدث نظم المعلومات والخدمات الرقمية فضلاً عن تعدد شبكة رحلاتها والمحافظة على معدل رحلات يعزز من حضور الشركة في الأسواق الأوروبية .

وحازت السعودية للشحن منذ تخصيصها في العام 2008 م على العديد من الجوائز والتكريم نظير الإنجازات التي حققتها كان آخرها في يناير الماضي عندما حققت جائزة الناقل الدولي في افريقيا في معرض جوهانسبرغ 2017م فيما أعلنت مؤخرا إطلاقها الاستراتيجية الشاملة 2020م والتي تهدف إلى الارتقاء بخدماتها.