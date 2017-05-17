 الفضلي يبحث مع وزير الزراعة البرازيلي الفرص الاستثمارية المتاحة للسعوديين في البرازيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الفضلي يبحث مع وزير الزراعة البرازيلي الفرص الاستثمارية المتاحة للسعوديين في البرازيل المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي رقم ( 24 ) الرئيس الفرنسي يعلن تشكيلة حكومته نائب الرئيس اليمني يحيّي دور التحالف في مساندة بلاده ضد الانقلاب “آر بي جي» حيّ «المسورة”! محافظ الخرج يستقبل مساعد مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأمطار الغزيرة تواصل هطولها على الطائف هيئة السوق تلغي إدراج أسهم «بيشة» وتوافق على طرح «الكثيري» نائب أمير عسير يدشن عدد من المشروعات التنموية بأحد رفيدة أستقبل محافظ الاسياح ورئيس وأعضاء لجنة الأهالي.. أمير القصيم يشدد على دور لجان الأهالي في متابعة الخدمات قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه نائب أمير القصيم: يستقبل أمين ووكلاء أمانة المنطقة أمير عسير يستقبل رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط

الفضلي يبحث مع وزير الزراعة البرازيلي الفرص الاستثمارية المتاحة للسعوديين في البرازيل

الفضلي يبحث مع وزير الزراعة البرازيلي الفرص الاستثمارية المتاحة للسعوديين في البرازيل
المناطق_الرياض

بحث وزير البيئة المياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي مع وزير الزراعة الثروة الحيوانية والتموين بجهورية البرازيل بليرو ماجي الفرص الاستثمارية في البلدين ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للسعوديين في البرازيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذين عقد اليوم الاربعاء بمقر المؤسسة العامة للحبوب بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا في البحوث الزراعية والخدمات البيطرية ونقل الخبرات التقنية في مجال تصنيع اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات الشهادات الزراعية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>