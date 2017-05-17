الفضلي يبحث مع وزير الزراعة البرازيلي الفرص الاستثمارية المتاحة للسعوديين في البرازيل

بحث وزير البيئة المياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي مع وزير الزراعة الثروة الحيوانية والتموين بجهورية البرازيل بليرو ماجي الفرص الاستثمارية في البلدين ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للسعوديين في البرازيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذين عقد اليوم الاربعاء بمقر المؤسسة العامة للحبوب بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا في البحوث الزراعية والخدمات البيطرية ونقل الخبرات التقنية في مجال تصنيع اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات الشهادات الزراعية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.