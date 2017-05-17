 (الأرصاد): أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مكة وتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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(الأرصاد): أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مكة وتبوك

(الأرصاد): أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مكة وتبوك
المناطق_مكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً إثر رصد سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في تبوك، محذرة من تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد على الطرق بالمنطقة، متوقعة أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة 11 مساء اليوم.
وكانت قد أصدرت تنبيهاً متقدماً إثر هبوب أتربة مثارة وأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بني سعد والأجزاء المجاورة لها في منطقة مكة المكرمة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، متوقعة أن تستمر حتى العاشرة مساء اليوم.

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