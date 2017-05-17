ترامب: الظلم اللاحق بي لم يتعرض له أي رئيس سابق

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن غضبه اليوم إزاء المشكلات السياسية التي يواجهها قائلا إن الظلم اللاحق به لم يشهده رئيس أميركي على مر التاريخ.

وحض ترامب في مستهل كلمته في أكاديمية حرس السواحل الأميركيين الخريجين على الاقتداء به قائلا “قاتلوا، قاتلوا قاتلوا. لا تستسلموا أبدا. وستجري الأمور بخير”.

وأضاف “انظروا كيف تتم معاملتي في الفترة الأخيرة خصوصا من قبل وسائل الإعلام. لم يعامل أي سياسي في التاريخ، وأقولها بثقة كبيرة، بمثل هذه الطريقة السيئة أو (يتعرض لمثل) هذا الظلم. لا يمكن أن تدعوهم يحبطون عزيمتكم”.

واعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اليوم أنها طلبت من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الإدلاء بشهادته.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس نقلا عن مصادر مقربة من كومي أن ترامب طلب منه خلال اجتماع في المكتب البيضاوي التخلي عن تحقيق جار حول مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

كما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر لم تحددها أن ترامب ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف معلومات استخباراتية سرية للغاية حول تهديد مصدره تنظيم داعش.