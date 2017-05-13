اعتماد 12 فريقا في الدوري الإماراتي.. وإعادة قرعة المسابقات

قرر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم أن يكون عدد الفرق المشاركة في بطولة الدوري الإماراتي الموسم المقبل 12 فريقاً.

ويأتي هذا القرار عقب دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي، ودمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على “تقييم تجربة 12 ناديا بعد نهاية الموسم المقبل مع إمكانية تغيير النظام من جديد وفقا للمصلحة العامة”.

وقرر الاتحاد إعادة قرعة الدوري الإماراتي وكأس الخليج العربي (كأس الإمارات)، لتقام في مقر اتحاد الكرة بدبي يوم الاثنين المقبل، بعد إضافة نادي شباب الأهلي- دبي، واستبعاد الأهلي والشباب.

وقال مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الإماراتي “عدد مقاعد الإمارات في دوري أبطال آسيا لن يتأثر بتقليص عدد أندية دوري المحترفين إلى 12 ناديا في الموسم المقبل”.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قد قرر أمس الثلاثاء دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد، يحمل اسم “نادي شباب الأهلي- دبي”.

وأصدر الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، أمس أيضا قرارا بدمج نادي الشعب ونادي الشارقة في كيان واحد.