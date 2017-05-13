أمير المدينة يكرم الفائزين بمسابقة الملك.. ويُطلع المواطنين على سير المشاريع

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة الطلاب الفائزين والفائزات بمسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها التاسعة عشرة.

وهنأ سموه الطلاب الفائزين على حفظهم لكتاب الله، وأوصاهم بالعمل بما حفظوه ليصبح واقعاً في حياتهم يعبر عما رسّخه القرآن الكريم من قيم جميلة في نفوسهم.

كما دشن سموه صفحة إلكترونية للتفاعل مع المواطنين، بهدف إطلاعهم على سير المشاريع في المنطقة، جاء ذلك خلال ترؤس سموه الجلسة الأولى لمجلس المنطقة من الدورة الثانية لهذا العام، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، أن هذه الصفحة ستتيح للمواطنين الفرصة للتفاعل والمشاركة بمرئياتهم ومقترحاتهم لتطوير مشاريع المنطقة، مبيناً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على متابعة المشاريع التنموية وتنفيذها بجودة عالية، ولإيجاد تكامل تنموي بين الجهات المنفذة والمستفيدين.

كما اعتمد أمير المنطقة موافقة المجلس على تأسيس مركز للتنمية الاقتصادية في إمارة المنطقة، ومراكز للتنمية المحلية في المحافظات لخلق المزيد من فرص العمل والاستثمار لأبناء وبنات الوطن.

وأوضح سموه أن مركز التنمية الاقتصادية يهدف لاستثمار الميزة التنافسية للمنطقة، ومحافظاتها لتعزيز الاستثمارات ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، مبيناً دور المركز في تهيئة الفرص الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات وفق برامج للشراكة المستدامة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى تولى المركز وضع برنامج زمني لإزالة معوقات استكمال بعض المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها.