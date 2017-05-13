 وفد “تبوك” يطلع على تجربة مركز محمد بن نايف للمناصحة.. والحويطي يسرد تجربته. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هجريا, الموافق 17 مايو 2017 ميلاديا

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وفد “تبوك” يطلع على تجربة مركز محمد بن نايف للمناصحة.. والحويطي يسرد تجربته.

وفد “تبوك” يطلع على تجربة مركز محمد بن نايف للمناصحة.. والحويطي يسرد تجربته.
المناطق_تبوك
نفذت وزارة الداخلية  لعدد من المثقفين والأكاديميين ورجال الدين والإعلام بالمنطقة زيارة لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ، ومكنتهم من الإلتقاء بعدد من الموقوفين والإطلاع على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب والفكر الضال.
واطلع الوفد الزائر على البرامج والخدمات التي تقدم للموقوف منذ دخوله وحتى خروجة والمعايير المعتمدة في التعامل معهم.
وأكد المركز أن نسبة نجاح البرامج التي قدمها لسجناء الداخل بلغت ٨٦بالمائة ونسبة العودة إلى الفكر الضال بلغت ١٤ بالمائة.
من جهته سرد المواطن عبدالرحمن الحويطي تجربته الشخصية مع هذا الفكر الضال وكيفية انتقاله لمناطق الصراع قبل أن يكتشف حقيقة هذا الفكر ويعود إلى أرض الوطن ويصبح من الناشطين في التحذير منه وكشف خفايا وحقيقة من يقف وراءه.
فضيلة الشيخ فهد السويح الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك قال : مارأيته كان غير الذي سمعته وهذه حقيقة لامراء فيها.
وفي ختام الزيارة قدم وفد منطقة تبوك الشكر لمقام وزارة الداخلية ومسؤولي مركز محمد بن نايف لإتاحة هذه الفرصة والإطلاع على تجربة مواجهة الفكر بالفكر الذي أسسه الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز رحمه الله.

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