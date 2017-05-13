فريق عمل اللجنة الإشرافية لحملة ( وطن بلا مخالف ) يزور تبوك

التقى فريق عمل اللجنة الإشرافية للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف ” اليوم برئاسة مستشار معالي مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، بحضور مدير شرطة منطقة تبوك رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء محمد بن صعب التميمي وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة والجهات الحكومية المشاركة، المشايخ ورجال الأعمال والعمد والإعلاميين وعدد من المواطنين ، للتعريف بالحملة وأهدافها ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك .

واستعرض اللواء الغامدي خلال اللقاء أهمية حملة ” وطن بلا مخالف ” في تعزيز أمن الوطن والمواطن ، مشيراً إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، داعياً كل مخالف إلى أن يبادر ويستفيد من هذه المهلة المحددة لمغادرة البلاد من تلقاء نفسه مع إعفائه من الآثار المترتبة على بصمة ( مرحل ) و إتاحة الفرصة له بإمكانية عودته للعمل في المملكة بالطرق النظامية ، إضافة إلى إعفائه من الغرامات والرسوم المترتبة عليه لأسباب مخالفته أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود .

وأكد أن هذه الحملة الوطنية تشارك فيها جميع الوزارات والقطاعات والهيئات الحكومية ، لافتاً النظر إلى الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على بقاء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتعامل معهم من قبل المواطنين والمقيمين ، حاثاً الجميع على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية في تعقب مخالفي الأنظمة .

بعد ذلك أجاب فريق العمل في اللجنة على أسئلة واستفسارات الحضور .

من جهة أخرى عقد فريق العمل اليوم اجتماعاً بمقر شرطة تبوك مع أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة بالمنطقة تم خلاله مناقشة خطة الحملة والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات الحكومية والوزارات ، لإيصال رسائل الحملة لجميع المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.

كما زار الفريق إدارة توقيف الوافدين وموقع استقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من مهلة المغادرة بإدارة الوافدين بمنطقة تبوك واطلع على آلية استقبال المخالفين وإنهاء إجراءات مغادرتهم والتجهيزات والاستعدادات التي تقوم بها الجوازات في سبيل تسهيل مهمة مغادرة المخالفين لأراضي المملكة