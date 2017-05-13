في ختام الموسم الأول لملتقى مكة الثقافي .. أمير مكة : أفلا نكون من الشاكرين؟

أسدل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الستار على الموسم الأول لملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” وذلك في الحفل الختامي الذي احتضنته الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقال الأمير خالد الفيصل أتقدم بالشكر لكل العاملين الذين ساهموا في إنجاح هذا الملتقى واخراج العمل الجميل بهذه الصورة الابداعية ، كما قدم شكره للحضور والمشاركين.

وشهد الحفل الذي استغرق نحو 60 دقيقة عرضا مرئيا لأعمال وبرامج ومبادرات وةنشطة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” منذ انطلاقته قبل نحو 7 أشهر ، مرورا بمراحل التحضير ومناقشة المبادرات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة، ووصولا إلى مرحلة العمل والتطبيق الميداني الذي نفذته 64 جهة حكومية وخاصة قدمت 238 مبادرة مؤسساتية، وانتهاءا بالأعمال الختامية التي بدأت بإعلان الفائزين العشرة بجوائز ملتقى مكة، ثم قافلة ملتقى مكة الثقافي التي اطلقها أمير المنطقة في 14 شعبان 1438 هـ.

وواصل الفيلم استعراض أعمال الملتقى الختامية والتي شهدت فعاليات الأسبوع الثقافي الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة ودشنه بمحاضرة ألقاها عن “أسئلة القدوة” بمشاركة الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين والفريق عثمان المحرج مدير الامن العام، تلاها ندوات استمرت على مدار 3 أيام متتالية قدمت خلالها نماذج إبداعية مميزة من القدوات الذين شاركوا وقدموا إنجازاتهم وأعمالهم.

أعقب ذلك لوحة فنية مسرحية صاغها شعرا الدكتور صالح الشادي ولحنها الدكتور عبدالله رشاد وقدمها فنانون شباب هم كل من علي عويس وعادل حسين وراكان خالد وبرهان يماني وبندر مقري وسحاب، والتي لخصت القدوات عبر الزمن بدءا بالأنبياء والحضارات الإنسانية ثم القدوات في التعليم والمجتمع والامن والاسرة، وصولا إلى الحقبة الحالية .

بعد ذلك عرض فيلم مرئي اخر للفائزين بجوائز ملتقى مكة الثقافي في المبادرات المؤسساتية والفردية وشخصية العام والتي شملت 10 اشخاص وجهات، إذ استعرض الفيلم سيرتهم ومسيرتهم، والمبادرات التي فازت بجوائز الملتقى، وتناول شخصية العام التي حصدتها 3 شخصيات، وأبرز أعمالهم التي أهلتهم لنيل الجائزة.

وفي ختام الحفل ، كرم أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين العشرة في فرع المبادرات المؤسساتية والفردية وشخصية العام

أولاً: الفائزين بجائزة المبادرات المؤسسية :

الفائز الأول: مبادرة (صحتك تهمنا) والمقدمة من مديرية الشؤون الصحية بجدة.الفائز الثاني: مبادرة (أنا السعودي أنا قدوة) والمقدمة من جامعة الملك عبد العزيز.الفائز الثالث: مبادرة (حقائق عن دقائق) المقدمة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

ثانيا : الفائزين بجوائز المبادرات الفردية :

1 – الفائز الأول: مبادرة “منصة فنار التعليمية” هي مبادرة فردية مقدمة من الأستاذ/ محمد بن ساطي الظاهري.

2- الفائز الثاني :

مبادرة “أشكر ابطال الحد الجنوبي بدمك” وهي مبادرة فردية في المجال الإنساني الاجتماعي، مقدمة من محمد البيشي وعبدالرحمن السيالي.

3/ الفائز الثاني “مكرر ”

مبادرة “أخوات الحد الجنوبي” المقدمة من الأستاذة/ معدية بنت محمد العمري

4/ الفائز الثالث

مبادرة “استخدام تقنية الواقع الأفتراضي لتطوير تطبيقات تعّرف بمكة المكرمة إلى العالم” المقدمة من الأستاذ محمد بن عواض الزايدي والأستاذ/ عبدالواحد محمد الزايدي

ثانياُ: الفائزين بجوائز شخصية العام :

فضيلة الشيخ على بن سالم العبدلي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي مدير تعليم جدة .الأستاذ فضا بين البقمي محافظ القنفذة .

يشار الى ان ملتقى مكة الثقافي بهذا الاحتفال الرسمي ينهي موسمه الأول الذي أطلق تحت شعار كيف نكون قدوة؟ وشهد نحو 238 مبادرة قدمتها ونفذتها 64 جهة حكومية وخاصة و100 مبادرة فردية أخرى، وشهد حراكا حوّل منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها الـ 17 الى ورش عمل طيلة الأشهر الماضية لتحقيق اهداف القدوة من خلال المبادرات التي نجحت في توحيد كافة الجهات بالمنطقة في الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية تحت مظلة ملتقى مكة الثقافي.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ونائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وعدد من أصحاب السمو والمعالي ومديرو القطاعات الحكومية بالمنطقة

كلمات النص المسرحي للدكتور صالح الشادي

الحضارات الانسانية كقدوة

المدرس /

هو الانسان، اوقل : بل هو الاثنان

اما قدوة وتقى .. واما خائب خسران

هي الدنيا فا تابه بها ، دنيا .. هي الادنى ، وانت خليفة الرحمن

تراب كل هذي الارض فاستغني عن الاوحال، واسموا ايها الانسان.

فنانين /

فمنذ الازل .. القول و العمل .. ركنان يصنعان قيمة الدول

فخل المقال رقيقا رقيقا .. ودع عنك ما قد يثير الجدل

فلولا الوئام ولطف الكلام

لساد الخصام و ضاع الامل

فمدوا الكفوف وهيوا الظروف

وساووا الصفوف وسدوا الخلل

حوار بين

– المورخ الاول:

على مر العصور وجد الظلام كما وجد النور

في كل الحضارات البقاء للافضل .. القدوات الامثل

من يقرا التاريخ يعلم ان من سجل اسمه فيه بخير .. كان مثالا لردع الشر

-المورخ الثاني:

التاريخ يحمل في صحفاته ذكريات القدوات

يسرد بين اسطره امجادا وبطولات

التاريخ يحكي كيف شيدت الحضارات

كيف كان البناء وكيف كان البقاء والثبات

يا ابا الانبياء .. يا رسوال السماء

قد تهادي الهدى .. واضاء الفضاء

من متى من متى .. كم نبي اتى

ودعانا الى الحب .. كم من رجاء

اذا ما اقتفينا خطى الصالحين

فلن يستقيم اساس البناء

جسيس /

نبينا الحبيب يا محمد يا قدوة الدنيا وهاديها

يا مرجعا متبعا ممجد لك سنة وما خاب محييها

ممثل /

من مكة شع النور واليها يعود الضياء

من الكعبة واليها

فنانين /

سبحان من اوحى وعلم بالقلم

اقر وعد لله .. لربك الذي خلق

ثم استعذ بالله من غاسق ومن غسق

واستقبل الصباح

وطبب الجراح

وبدد الارق

اقرا باسم الله ، الواحد الاحد

الرافع الرازق المهيمن الصمد

كن قدوة للناس

بالفكر والاحساس

وثق بمن صدق

وثق بمن صدق

فنانين /

لا للشقاق وللنفاق ، ولا لعهد الجاهلية

لا للتعنصر والتاخر واختلافات الهوية

لا للغلو وللدنو ولا لتلك البربرية

لا لانحناء الراس الا للذي فطر البرية

الحرب ليست شرعنا ما دام للسلم طريق

فاسلم رعاك الله وادنولي شقيقا او صديق

هذي هي الدنيا ونحن لبعضنا يسرا وضيق

فامدد يديك وخذ يدي وسر معي نعم الرفيق

ممثلين + فنانين + كورال /

هذا زمان العلم ، فاغنم واغتنم يا موطني

واستقبل الدنيا بعزمك ، لا تلن لا تنثني

سنحارب الجهل اذا ما استشرست انيابه

وندك اسوار الغباء اذا استحال غيابه

سنواكب العصر ، ولكن لن تدنس روحنا

وطموحنا لن يستكين ولن يشيخ شبابه

سنقيم مئذنة الشموخ ، الى الشموخ طريقنا

و رفيقنا هدى الاله ، وما حواه كتابه

سنواصل السير على نهج الصحابة حيث لا

شطط ولا سخط ولا لغط يثير عبابه

يا خالق الانسان .. معلم البيان

شكرا على العقل الذي وهبتنا .. يا واهب الاكوان

الدين شرعنا .. والخير زرعنا

والحب طبعنا .. وكلنا خلائق نسبح الرحمن

مرحى لشعبنا .. مرحى لوعينا

مرحى لصبحنا .. مرحى لمن ساروا على التوحيد والايمان

بوركت دارنا .. ودمت ارضنا

لا فرق بيننا .. في حضنك الرحب الحميم كلنا خلان

ممثل /

نحن قدوة .. ان توكلنا على المولى وصار الفكر اعلى من نقاش وجدال

نحن قدوة .. ان اتبعنا سنة المرسل طه .. ان سمونا فوق اطيان ومال

نحن قدوة .. ان عقدنا العزم وانصعنا لامر الله واخترنا طريق الاعتدال

نحن قدوة .. ان تلاقينا على الخير سويا وعلى الله توكلنا وحق الاتكال

فنانين /

نحن شعب لا يموت الخير فينا

في ثرى الدين غرسنا وسقينا

وعلى الله توكلنا وعشنا

نطلب العلياء في دنيا ودينا

نصنع المجد بايمان اقوى

وبعلم قد جعلناه رفيقا

وصديقا زادنا فخرا ونشوى

ولنا نصف رقيق الطبع حان

وبه نبدو كما عقد الجماني

فيه ام فيه اخت وبه

زوجه والكل نبع حنان

السيدات /

على الاخلاق والتقوى وحب الارض ربينا

فلا التغيب يعجبنا ولا التغريب يغرينا

كتاب الله قد اهدى لنا شرعا لنتبعه

وليس سوى رضاء الخالق الرحمن يرضينا

هنا وهناك سيدة لها قدر لها صفة

تنعم في مدائننا تكرم في بوادينا

كمثل اللؤلؤ المكنون قد صنا محاسننا

فزاد الحسن من حسن الحياء وصار كاسينا

لنا في كل اودية الحياة اخ يناصرنا

لنا زوج يوازرنا .. لنا نهج لنا دينا

سعوديات سل عنا البطولات التي غبرت

وسل عنا التي عبرت وسل ذا الوقت يحكينا

دخول الرياضين ( احمد عيد او طارق كيال )

كلمات عن التعصب الرياضي او المنتخب

هذه جماهير السلام .. روح وعقل وانسجام

في كل جولة فارس .. والكل يهتف باحترام

واللاعبون احبة .. ذوق وطلف و وئام

في فنهم خلق وفي .. ابداعهم يحلو الكلام

طفل ابن الشهيد/

حوار بين ابن الشهيد ووالدته ( ارمله الشهيد)

اما خانتني العبارة واستبد بي الوجل

اماه اين ابي ، وهل سيعود يوما ، ام افل !

اما قولي : يا بني .. اباك حيا لم يزل

اما هل حقا انا ابن الشهيد ابن البطل؟

ارملة الشهيد/

ولدي فدتك الروح ، لا تسال فقد حل الاجل

حفظ الاله بلادنا من كل شر او زلل

وغدا ستكبر يا صغيري والرجاء سيكتمل

وستحمي الوطن الذي رباك قولا وعمل

ممثلين /

بت قرير العين يا رمل الجزيرة

فسماك اليوم لا تغفوا صقوره

وعلى ارضك اسد ضاريات

في سبيل الله والعز جسوره

علم التوحيد رفرف وتعالى

فوق سهل فوق تل وجبالا

فلك الخلد فدم وابقى به

ولنا السعد نساء ولارجالا

الجهور /

فلنكن للكل قدوة ومثالا وهدى

ولنا في الدين اسوة البني المقتدى

خالد الفيصل نادى فنكن رجع الصدى

ولنكن قدوة خير ودعاة للهدى

فنانين /

كم تشبه الاصباح في الدنيا جزيرتنا

منها سلام انار الافق عنوانه

سارت على سنه الهدي مسيرتنا

حتى استوى بالمركب المبروك ربانه

في ظل شيخ الحزم هذه الدار شامخة

سلماننا والثرى زاده بسلمانه

ملك اضاء الافق في صيت وفي عمل

شهدت له الدنيا ويشهد كل جيرانه

وفي ولي العهد صنديد الرجال لنا

مثل يجسد هيبة الحق وفرسانه

ومع ولي ولي العهد موطننا

اضحى عصيا تصد الريح جدرانه

يا رب بارك لهم واحفظ مسيرتنا

واكتب لنا لاخير سيل كل غدرانه

هذا هو العدل ان تلقى السلام فشى

وان ترى الطير حرا فوق اوطانه