 خطة لتحرير الحديدة في انتظار توجيهات عُليا والانقلابيون يعرضون التسليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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خطة لتحرير الحديدة في انتظار توجيهات عُليا والانقلابيون يعرضون التسليم

كشف المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، عن وجود خطة جديدة لدى الجيش لتحرير مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر ومينائها، من سيطرة الانقلابيين، خلال الفترة المُقبلة.

 

وقال المتحدث العميد عبده علي مجلي؛ إن الجيش الوطني مستعدٌ لتحرير الحديدة بشكل كامل، وهو ينتظر التوجيهات العليا من قيادة الدولة.

 

وشدّد وفق صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأربعاء، على أن “90 % من سكان المحافظة يساندون الشرعية والجيش، الذي يسعى إلى تحرير ما تبقى من الوطن من الانقلابيين”.

 

وكانت قوات الجيش الوطني قد حقّقت انتصارات على الساحل الغربي لليمن، وباتت الآن على مشارف الحديدة.

 

كذلك كشف مسؤول يمني أن الانقلابيين عرضوا تسليم مدينة الحديدة ومينائها إلى الحكومة بشروط.

 

وقال وكيل محافظة حجة، ناصر دعقين “إن الانقلابيين أبدوا رغبتهم، عبر وسطاء، في تسليم الحديدة إلى الحكومة الشرعية وقوات التحالف، شرط وقف العمليات التي ينفّذها الجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف”.

 

وشدّد دعقين؛ على أن هذا العرض غير كافٍ إذا لم تكن هناك ضمانات حقيقية وتعهدات من الدول الراعية للعملية، وتحديد فترة خروج الانقلابيين من المدينة، وتابع “الحكومة لن تدخل في مثل هذه المهاترات التي لا تخدم مصالح الشعب اليمني، وتحديداً سكان إقليم تهامة”، الذي تتبعه الحديدة إدارياً.

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