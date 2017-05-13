الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد مدينة جازان الاقتصادية ويشرّف حفل أهالي بيش ..

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، اليوم ، مدينة جازان الاقتصادية ومرافق المدينة والمشروعات المنفذة بها .واطلع سموّه خلال الزيارة على سير أعمال المشروعات التي تنفذها أرامكو السعودية في هذه المدينة الاقتصادية التي تقام على مساحة 106 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، كما اطلع على الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمشروعات هناك، حاثاً الجميع على مواصلة الجهود المبذولة لإنجازها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

وقدّم مسؤولون في أرامكو السعودية لسمو نائب أمير المنطقة خلال جولته, شرحاً عن خطوات العمل في مصفاة جازان ، ومشروع الكهرباء ، ومصنع كريستال العالمية ، ومصنع شركة صلب ستيل.

بعد ذلك توجّه سموّه لمقر المركز الحضاري لمحافظة بيش ، حيث استهل سموه الزيارة بجولة داخل معرض المشروعات بالمحافظة، واستمع إلى شرح مفصل من محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي, ومديري الإدارات, عن المحافظة وما تزخر به من مقومات وإمكانات زراعية واقتصادية وسياحية, وما نفّذ وينفذ بها من مشروعات تنموية شملت مختلف المجالات .

بعدها شرف نائب أمير منطقة جازان حفل أهالي بيش ، بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة.

وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى المحافظ القصيبي، كلمةً هنأ فيها سموّه على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً لسمو أمير المنطقة, ومرحباً به في زيارته الأولى للمحافظة .

وقدّم القصيبي، نبذة عن محافظة بيش قديماً وحديثاً، وما شهدته من تطور ونمو في شتى المجالات، مرجعاً ذلك إلى دعم القيادة الرشيدة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالمحافظة .

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية, وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات المنفذة والمشروعات التي تحت التنفيذ بالمحافظة .

وألقى سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بعد ذلك, كلمةً أعرب فيها عن سروره بزيارة محافظة بيش، عاداً ما سمعه وشاهده من مشروعات تنموية بالمحافظة دليل على اهتمام الدولة – أيدها الله – بجازان وأهلها.

وحيّا سموه الجنود البواسل وما يسطرونه من بطولات على الحد الجنوبي، سائلاً المولى عز وجل أن ينصرهم وأن يتقبل الشهداء ويشفى المصابين, وأن يحفظ الوطن من كل مكروه إنه سميع مجيب.

إثر ذلك قام سموّه بتكريم آباء وأبناء شهداء الواجب، وتسلم هدية تذكارية من محافظ وأهالي بيش بهذه المناسبة.

وفي ختام زيارته التفقدية لمحافظة بيش، قام سمو نائب أمير منطقة جازان, بزيارة لشيخ شمل قبائل بيش الشيخ جابر بن محمد عكفي في منزله، وذلك للاطمئنان على صحته .

وقد رحب الشيخ جابر عكفي بزيارة سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، مؤكداً أنها تجسد مدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناءهم المواطنين .

رافق سموّه خلال الزيارة لمدينة جازان الاقتصادية ومحافظة بيش ، أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشائع, ومدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني, وعدداً من المسؤولين.