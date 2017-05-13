 رئيس الوزراء اليمني: تدخلات إيران في اليمن زادت الأوضاع تعقيدًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني: تدخلات إيران في اليمن زادت الأوضاع تعقيدًا

رئيس الوزراء اليمني: تدخلات إيران في اليمن زادت الأوضاع تعقيدًا
المناطق_الرياض

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر اليوم إن تدخلات إيران المستمرة في شؤون بلاده زادت الأوضاع تعقيدًا.

وجدد المسؤول اليمني خلال لقائه السفراء العرب المعتمدين لدى ألمانيا في برلين التأكيد على أن إيران تمد المتمردين الحوثيين بأسلحة حديثة ومتطورة، الأمر الذي طال أمد عمر الأزمة الأزمة في اليمن.

وأضاف وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أن اهتمام المجتمع الدولي والأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كاد أن يعالج الأزمة اليمنية إلا أن الانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسستها في سبتمبر 2014، و وضع الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي و الحكومة آنذاك تحت الإقامة الجبرية، أعاد مسار الدولة في الحل إلى مربع الصفر ووقعت الحرب التي يعيشها شعبنا اليمني في كل أرجاء البلاد”.

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