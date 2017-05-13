المحكمة العامة بالجوف تثقف موظفيها بندوة أدويتك في رمضان

اقامت المحكمة العامة بالجوف بمباركة فضيلة الشيخ نايف بن زايد الزايد رئيس المحكمة العامة بالجوف وبالتعاون مع مركز طب الأسرة الشمالي بسكاكا ندوة تثقيفية بعنوان (أدويتك في رمضان) بحضور موظفي المحكمة وتحدث الدكتور عبدالكريم رجب عن كيفية تناول علاج السكر خلال شهر رمضان المبارك ووضح الطريقة الصحيحة لأخذ الابر للذين يستخدمون الانسولين، بمشاركة مدير المركز الأخصائي عبدالله الضويحي الذي نصح من يعانون من هذا المرض ان يستمعوا لنصائح الطبيب ولا يتساهلون بأخذ النصيحة من مصدرها ويتجنبوا الذهاب للطب الشعبي كون الأعشاب النباتية المنتشرة عند بعض محلات العطارة سامه (قاتلة).

وفي نهاية الندوة عبر مسؤول العلاقات العامة بالمحكمة العامة بالجوف الأستاذ ممدوح بن صفوق الرويلي عن وافر شكره وعرفانه لاادارة مركز طب الأسرة الشمالي بسكاكا لما بذلته من جهود في سبيل أيصال المعلومة الصحيحة لمرضى السكري وتقديم نصائح وتوجيهات وتوزيع مطويات لتوعية وتثقيف المجتمع للوقاية من الامراض.