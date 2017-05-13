الاتحاد السعودي يوقع عقد رعاية مع البنك الأهلي

يوقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد رعاية مع البنك الأهلي التجاري يوم غدٍ الخميس، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل عزت و الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري سعيد الغامدي.

من جهته أوضح رئيس الاتحاد أن توقيع عقد الشراكة الجديد مع البنك الأهلي هو استمرار لفتح آفاق الشراكة مع القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة وذلك لتنفيذ خطط ورؤى الاتحاد السعودي في المستقبل بالتعاون والشراكة مع رعاته، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تأتي من منطلق حرص مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على تحقيق أهدافه المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وأكد عادل عزت على أن فكر الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا قائم على تفعيل محاور الاستثمار الرياضي وتطوير منصات تجذب الرعاة للمساهمة في تعزيز الموارد المالية للانطلاق نحو عصر ذهبي جديد لكرة القدم السعودية.