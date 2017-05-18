“الفيصل” يوجه بتشكيل لجنة عاجلة بعد سيول الطائف المتضرر منها المواطنين

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في برقية عاجلة بتشكيل لجنة برئاسة محافظ الطائف للإفادة عن مكامن الخلل والتقصير التي أدت إلى حدوث أضرار بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة في برقيته، على وجوب أن تقدم الجهات المشاركة في اللجنة والمكونة من (شرطة المنطقة وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة وأمانة الطائف وشركة المياه الوطنية بالمحافظة، وجهات اخرى لها علاقة )، تقريراً مفصلا يوضح مكامن الخلل والتقصير، ومسببات الأضرار التي لحقت بممتلكات سكان الطائف نتيجة ذلك، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة أن يتم الرفع بالتقرير بشكل عاجل وسريع.

وشهدت المحافظه أمطارا غزيرة منذ ظهر اليوم، شملت وسط المحافظة كالقمرية والجيش وشبرا والبخارية وأم العراد والهدا والشفا وحارة ابن سويلم وأم السباع والعنود والحوية وأحياء الرويدف وسلطانة والفيصلية والسيل الكبير والسيل الصغير ومنطقة البهيتة.

وحذر الدفاع المدني جميع المواطنين من الاقتراب من الأودية ومصاب الشعاب، وسط ظهور كثير من مصوري “السناب” لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، مخاطرين بأنفسهم، خصوصا مع استمرار البرق والرعد، وهناك تخوّف من الصواعق الرعدية.

كما جرفت سيول الطائف شوارع وأحياء داخلية وسط الطائف وحولت المركبات إلى ركام، في أحياء العمق كالعقيق والقمرية وشبرا ومنطقة البلد ومعشي والعزيزية، إذ كشفت فشل مشاريع تصريف السيول.