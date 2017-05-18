 شاهد.. إنقاذ شاب من الغرق في سيول وادي جليل بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. إنقاذ شاب من الغرق في سيول وادي جليل بالطائف خلافات الانقلابيين تتفاقم.. اشتباكات مسلحة وإطلاق نار في صنعاء “الفيصل” يوجه بتشكيل لجنة عاجلة بعد سيول الطائف المتضرر منها المواطنين هذه الدراسة قد تقلب المفاهيم السائدة حول “الملح” رأسا على عقب الاتحاد السعودي يوقع عقد رعاية مع البنك الأهلي رئيس الوزراء اليمني: تدخلات إيران في اليمن زادت الأوضاع تعقيدًا المحكمة العامة بالجوف تثقف موظفيها بندوة أدويتك في رمضان الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد مدينة جازان الاقتصادية ويشرّف حفل أهالي بيش .. ترمب سيعلن تشكيل “ناتو عربي” في المملكة خطة لتحرير الحديدة في انتظار توجيهات عُليا والانقلابيون يعرضون التسليم “خالد الفيصل” يسدل الستار على الموسم الأول لملتقى مكة الثقافي فريق عمل اللجنة الإشرافية لحملة ( وطن بلا مخالف ) يزور تبوك

شاهد.. إنقاذ شاب من الغرق في سيول وادي جليل بالطائف

المناطق - الرياض:

تمكنت فرق الدفاع مدني بمحافظة الطائف من إنقاذ شاب من الغرق في وادي جليل بعد أن داهمته السيول وظل متعلّقا بإحدى أشجار الوادي لساعات بعد هطول الأمطار الغزيرة أمس.

وأوضح الدفاع المدني بمدينة الطائف، أن أزمة الشاب بدأت حين داهمت السيول المنقولة وادي جليل، حيث تلقت فرق الدفاع المدني بلاغا عن احتجاز شاب ليتم على الفور التواصل مع المحتجز وإرشاده ليتمسّك في الأشجار إلى أن يخف منسوب جريان السيول.

وأضافت، أنه تم إيصال حبال للشاب تفاديا لأي حالة سقوط في ظل انتظار طائرات الإنقاذ، ولكن الشاب فقد السيطرة وسقط حيث تزامن سقوطه مع انخفاظ منسوب المياه التي قذفته بسرعة عالية إلى عمق الوادي غير أن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تمكنت من إخراجه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>