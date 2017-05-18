شاهد.. إنقاذ شاب من الغرق في سيول وادي جليل بالطائف

تمكنت فرق الدفاع مدني بمحافظة الطائف من إنقاذ شاب من الغرق في وادي جليل بعد أن داهمته السيول وظل متعلّقا بإحدى أشجار الوادي لساعات بعد هطول الأمطار الغزيرة أمس.

وأوضح الدفاع المدني بمدينة الطائف، أن أزمة الشاب بدأت حين داهمت السيول المنقولة وادي جليل، حيث تلقت فرق الدفاع المدني بلاغا عن احتجاز شاب ليتم على الفور التواصل مع المحتجز وإرشاده ليتمسّك في الأشجار إلى أن يخف منسوب جريان السيول.

وأضافت، أنه تم إيصال حبال للشاب تفاديا لأي حالة سقوط في ظل انتظار طائرات الإنقاذ، ولكن الشاب فقد السيطرة وسقط حيث تزامن سقوطه مع انخفاظ منسوب المياه التي قذفته بسرعة عالية إلى عمق الوادي غير أن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تمكنت من إخراجه.