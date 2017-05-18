خلافات الانقلابيين تتفاقم.. اشتباكات مسلحة وإطلاق نار في صنعاء

نشبت اشتباكات مسلحة في مدخل العاصمة اليمنية صنعاء، بين مسلحين حوثيين وقيادي رفيع في “حزب المؤتمر الشعبي العام” جناح المخلوع صالح، شريك الحوثيين في الانقلاب على السلطة الشرعية.

وقالت مصادر إن إحدى النقاط الحوثية في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء، أطلقت النار، اليوم الأربعاء، على موكب لشيخ قبلي وقيادي في حزب المؤتمر، ما أدى إلى إصابته، بعد اشتباكات دارت بين مرافقيه والحوثيين.

وأفادت المصادر أن الشيخ القبلي وأحد أعيان محافظة ذمار والقيادي في حزب صالح الشيخ قناف المصري، شقيق وزير الداخلية الأسبق، أصيب خلال الاشتباكات وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، ولم يتم التأكد من طبيعة الإصابات التي تعرض لها وما إذا كانت خطيرة.