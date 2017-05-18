بوتين: مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين ترمب ولافروف

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مستعد لتقديم تسجيل المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الأميركي دونالد ترمب المتهم بتقاسم معلومات سرية للغاية مع موسكو.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي وفقا لـ”العربية”، “إذا ارتأت الإدارة الأميركية أن ذلك أمر ممكن، نحن مستعدون أن نقدم تسجيلا للحوار الذي دار بين لافروف وترمب إلى الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ”.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أن لافروف لم ينقل ما وصفه بأنه ليس سرا إلى مسامعه.

وقال مسؤولان أميركيان، إن ترمب كشف معلومات سرية للغاية للافروف بشأن عمليات مخطط لها لتنظيم “داعش” مما أدخل البيت الأبيض في جدل جديد خلال فترة ولاية ترمب التي لم تبدأ سوى منذ بضعة أشهر.