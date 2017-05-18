“الرعب” يدب في قلب خامنئي مع قرب الانتخابات: احذر من الاحتجاجات فللشعب الإيراني أعداء !

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنه لا يهم من سيصبح رئيساً للبلاد إثر الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجرى بعد غد الجمعة، ورأى أنه من المهم فقط أن يفوز نظام ولاية الفقيه، من خلال رفع مستوى مشاركة الناخبين في الاقتراع.

ووفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية، فقد قال خامنئي في كلمة له الأربعاء، إنه “في النهاية سيحصل مرشّح ما على أغلبية الأصوات ويفوز، لكن الفائز الحقيقي في هذه العملية، بغض النظر عمن سيحصد أغلبية الأصوات، هو الشعب الإيراني، والفائز الأساسي هو النظام”، على حد تعبيره.

وحذر خامنئي من حدوث اضطرابات أثناء الانتخابات قائلا: “من المحتمل أن يكون هناك من يحاول انتهاك القانون، لكن الأجهزة الأمنية موضع قبول وثقة. وينبغي الحذر بطبيعة الحال، فللشعب الإيراني أعداء”، على حد قوله.

وبالرغم من هذه الأجواء، يخشى العديد من مسؤولي النظام الإيراني تكرار أحداث عام 2009 حيث اندلعت احتجاجات مليونية، كانت في البداية احتجاجا على ما قيل إنه تزوير لنتائج الانتخابات الإيرانية، لكن سرعان ما تحولت إلى انتفاضة شعبية ضد النظام برمته، حيث قمعها الحرس الثوري و الباسيج وأجهزة الأمن والاستخبارات بشكل دموي.