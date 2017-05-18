 شاهد.. كيف أحرق إرهابي مسجدا في فلوريدا الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. كيف أحرق إرهابي مسجدا في فلوريدا الأمريكية

 المناطق - وكالات

ظهر المتهم بإحراق مسجد في بلدة هيلزبورو في فلوريدا الأميركية في فيديو جديد لكاميرات مراقبة.

ووقع الحادث في 27 فبراير 2017 ليلاً بالتوقيت المحلي، في الجمعية الإسلامية في نيو تامبا، ويظهر رجل في فيديو يضرم النار في مادة مشتعلة وضعها فوق حبل مدّه على الأرض إلى داخل المسجد.

وبعد أن خبت النيران على ما يبدو، عاد وسكب الرجل ما لديه من “بنزين”، حسب تأكيدات مسؤولين، كي تشتعل النار مجدداً، قبل أن يهرب راكضاً.

ووصل الإطفاء إلى المنطقة بعد 9 دقائق من الحريق، بينما لم يصب أحد بأذى سوى أضرار بمبنى المسجد. وأفرجت السلطات المحلية عن الفيديو على أمل أن يتعرف أحد على الرجل الظاهر في المقطع.

ووفق ما نشرت ABC نيوز نقلاً عن مسؤول، فإن الفيديو تأخر ليصدر بعد أشهر، وذلك بسبب الجودة المنخفضة للفيديو، وقد تطلب المقطع كثيراً من التحرير.

ووصف مسؤول في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية الحادث بأنه “جريمة كراهية” وأنه “عمل إرهابي”.

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