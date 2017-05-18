أمير منطقة الرياض يرعى حفل الجمعية العمومية لجمعية إنسان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل الجمعية العمومية لجمعية إنسان ، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض .

ونوه سموه في كلمة له بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تأسيس ودعم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، مؤكداً سموه أن خادم الحرمين الشريفين أولى الجمعية اهتمامه الكامل في مسيرتها وفي تحقيق أهدافها لتضاف إلى سلسلة العطاءات الخيرية التي يبذلها أيده الله، مشيراً إلى أن هذه الوقفات الرائعة ينظر إليها بكل تقدير وإعتزاز لملك ينظر لكل إنسان في هذا البلد نظرة تقدير وإحترام .

وبين سموه أن هذه المواقف للملك المفدى حافزاً لتحقيق تطلعاته وامنياته لتكون هذه الجمعية على مستوى عالي من العطاء وفقا

لما ينظر اليه حفظه الله .

وأشار سموه إلى رفع تقرير لخادم الحرمين لبيان ما قدم في اللقاء من طرح ورؤى وكذلك من حجم التبرعات سواء من الحضور أو ممن يساهم ويقدم عطاء لهده الجمعية .

وقال سموه “لم يخطئ من سمى هذه البلاد مملكة الانسانية فهي ترعى الانسان في كل محفل وترعى الانسان في كل مكان وترعى الانسان على كل وضع يكون فيه” .

وكان الحفل الخطابي قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة لمعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق أوضح فيها فضل العمل الخيري ودورة في التيسير على المعوزين من الأيتام مثمناً دعم القيادة الرشيدة للأعمال الخيرية .

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الرياض البوابة الإلكترونية للجمعية ثم أعلن عن التبرعات .

عقب ذلك ألقى مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف كلمة أكد فيها أن الجمعية سميت بإنسان رمزا لملك الوفاء رجل الخير والعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله ورعاه) الذي وضع بذرتها وغرسها وتعهد برعايتها حتى أصبحت من أكبر المنظمات الخيرية المتخصصون في مجال رعاية الأيتام .

وقال “لقد بدأت جمعية إنسان مسيرتها عام 1420 برعاية 100 يتيم ويتيمة وفرع واحد يتمثل بمبنى الإدارة ثم نما عدد المستفيدين من خدماتها خلال السنوات الماضية ليصل إلى 41 ألف يتيماً ويتيمة تقدم لهم الرعاية من خلال 17 فرعا في منطقة الرياض ، مؤكداً أن الجمعية تركز على جانب التأهيل الذي يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030 في الجانب التنموي المنشود بمساعدة الجامعات الحكومية والأهلية وشركة أرامكو السعودية والبنك الأهلي التجاري وغيرها من الجهات الأخرى التي ساهمت في دعم هذا الاتجاه.

ثم طرح اليوسف إقرار الموازنة التقديرية لعام 2017 التي اعتمدها مجلس الإدارة وأهم مؤشراتها الإيرادات المتوقعة لعام 2017 التي تقدر بـ 341 مليون ريال.

وقدم اليوسف شكره لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس الإدارة على ما قدمه سموه من رعاية كريمة ودعم وتوجيهات سديدة كان لها الأثر في ما تحقق من استمرارية النمو والنجاح، كما شكر أصحاب السمو الملكي الأمراء وجميع الأعضاء والداعمين على ما قدموه من دعم ومساندة .