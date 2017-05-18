 كأس ايطاليا: يوفنتوس يحتفظ باللقب على حساب لاتسيو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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كأس ايطاليا: يوفنتوس يحتفظ باللقب على حساب لاتسيو

كأس ايطاليا: يوفنتوس يحتفظ باللقب على حساب لاتسيو
فرانس برس

أحرز يوفنتوس لقبه الثالث على التوالي في كأس ايطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على لاتسيو 2-صفر الأربعاء في المباراة النهائية.

وحسم فريق السيدة العجوز النتيجة في الدقائق الـ25 الأولى بتسجيله الهدفين عبر المدافعين البرازيلي داني الفيش (12) وليوناردو بونوتشي (25).

وهو اللقب الأول ليوفنتوس في رحلته لإحراز ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا) على غرار مواطنه انتر ميلان الذي حقق هذا الانجاز عام 2010 تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام روما اقرب منافسيه والذي حرمه من التتويج بلقبه السادس على التوالي (رقم قياسي) عندما هزمه 3-1 الأحد الماضي. وتبقى مرحلتان على نهاية الدوري.

ويخوض يوفنتوس أيضا نهائي دوري ابطال أوروبا ضد ريال مدريد الاسباني في الثالث من يونيو المقبل.

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