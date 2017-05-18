 دراسة: تناول المكسرات ربما يقلل خطر عودة سرطان القولون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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دراسة: تناول المكسرات ربما يقلل خطر عودة سرطان القولون

دراسة: تناول المكسرات ربما يقلل خطر عودة سرطان القولون
رويترز

قال باحثون أميركيون إن احتمال عودة سرطان القولون إلى مرضى متعافين منه انخفض بدرجة كبيرة بين متعافين تناولوا 57 جراما على الأقل من المكسرات أسبوعيا، أي حوالي 48 حبة من اللوز و36 حبة من الكاشو.
وما توصل إليه الدكتور تميدايو فاديلو بمعهد دانا-فاربر للسرطان في بوسطن وزملاؤه هو أحدث نتيجة تشير إلى وجود فائدة صحية لتناول المكسرات.

وحسب رويترز، حلل الباحثون استبيانا حول نظام غذائي مستمد من تجربة سريرية شملت 826 مصابا بالمرحلة الثالثة لسرطان القولون والتي ينتشر فيها السرطان إلى العقد اللمفاوية القريبة فقط دون باقي أجزاء الجسد.

وخضع جميع المرضى الذين شملتهم الدراسة لجراحات وعلاج كيماوي. والمرضى الذين ذكروا أنهم تناولوا 57 جراما على الأقل أسبوعيا من المكسرات، ونسبتهم حوالي 19 بالمئة من المشاركين في الدراسة، تراجع احتمال عودة المرض إليهم بنسبة 42 بالمئة وقل احتمال وفاتهم بالمرض بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالمرضى الذين لم يتناول المكسرات.

وقال فاديلو، الذي نشرت نتائج دراسته قبل الاجتماع القادم للجمعية الأميركية لعلم الأورام المقرر مطلع الشهر المقبل في شيكاجو، إن الفائدة الصحية تنطبق فقط على المكسرات وليس الفول السوداني أو زبدته.

وأضاف أن سبب ذلك ربما يرجع إلى أن الفول السوداني من البقوليات التي لها تركيبة أيضية مختلفة عن المكسرات الشجرية.

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