 النفط يرتفع وتوقعات بتمديد خفض إنتاج أوبك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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النفط يرتفع وتوقعات بتمديد خفض إنتاج أوبك

النفط يرتفع وتوقعات بتمديد خفض إنتاج أوبك
رويترز

استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الأربعاء بعدما هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة لسادس أسبوع على التوالي وهو ما شكل علامة إيجابية للأسواق قبل اجتماع منظمة أوبك الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن يتفق منتجون رئيسيون للخام على تمديد خفض الإمدادات.
وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 56 سنتا أو 1.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 52.21 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود الخام الأميركي الخفيف مرتفعة 41 سنتا عند 49.07 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 28 أبريل.

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