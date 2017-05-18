النفط يرتفع وتوقعات بتمديد خفض إنتاج أوبك

استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الأربعاء بعدما هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة لسادس أسبوع على التوالي وهو ما شكل علامة إيجابية للأسواق قبل اجتماع منظمة أوبك الأسبوع القادم حيث من المتوقع أن يتفق منتجون رئيسيون للخام على تمديد خفض الإمدادات.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 56 سنتا أو 1.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 52.21 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود الخام الأميركي الخفيف مرتفعة 41 سنتا عند 49.07 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 28 أبريل.