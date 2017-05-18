القوات العراقية تسيطر على أجزاء كبيرة من آخر معاقل داعش غربي الموصل

أعلنت القوات العراقية أنها سيطرت على أجزاء كبيرة من منطقة النجار، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي غربي الموصل في شمال العراق.

وقال مصدر أمني إن قوات الرد السريع فرضت سيطرتها على أجزاء كبيرة من منطقة النجار غربي الموصل، وحررت سبعة جوامع وقتلت ثلاثة قناصين من تنظيم داعش، كما تمكنت من تحرير 50 شخصا كانوا محتجزين لدى عناصر التنظيم، مشيرا إلى أن القوات العراقية ستعلن خلال الساعات المقبلة بسط سيطرتها على المحور الغربي بالساحل الأيمن من الموصل بالكامل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش بضربات جوية استهدفت مواقع للتنظيم في القائم، غربي العراق.

وذكر بيان للوزارة أن طائرات القوة الجوية العراقية دمرت، في غارات جوية، مقرين ومخزنا للأسلحة والأعتدة، وقتلت عددا من عناصر داعش في منطقة دغيمة التابعة لقضاء القائم، غربي العراق.

وأضاف البيان أن وحدات ميدانية تابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن عثرت، بالتنسيق مع مديرية شرطة صلاح الدين، على مخزن للعبوات الناسفة في وادي شيشن بقضاء تكريت، يحتوي على 3 عبوات ناسفة موجهة ومعدة للتفجير.