 القوات العراقية تسيطر على أجزاء كبيرة من آخر معاقل داعش غربي الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

” تخصصي تبوك ” يجري أول عملية عيون لمسن على مستوى المنطقة الشمالية قصة آخر نهائي كأس ملك جمع الأهلي والهلال شرطة الرياض تطيح بعصابة يمنية تورطت في كسر أقفال محال تجارية وسرقة ما بداخلها مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 إثر حادث سير مروع في حائل الانتخابات الإيرانية..من سيفوز ؟ إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية.. تسعى لمنافسة الشركات العالمية وتوظيف 50 ألف شخص الذهب يصعد والدولار إلى أدنى مستوى في 6 أشهر النمسا تحظر النقاب..وسفارة المملكة تنبه المواطنين.. وهذا ما سيحدث مع اللاجئين القوات العراقية تسيطر على أجزاء كبيرة من آخر معاقل داعش غربي الموصل استمرار الأمطار على نجران وجازان وعسير والباحة مخاوف من تزوير الانتخابات الرئاسية.. روحاني يحذِّر الحرس الثوري من التدخل في العملية الانتخابية النفط يرتفع وتوقعات بتمديد خفض إنتاج أوبك

القوات العراقية تسيطر على أجزاء كبيرة من آخر معاقل داعش غربي الموصل

القوات العراقية تسيطر على أجزاء كبيرة من آخر معاقل داعش غربي الموصل
العراق

 أعلنت القوات العراقية أنها سيطرت على أجزاء كبيرة من منطقة النجار، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي غربي الموصل في شمال العراق.

وقال مصدر أمني إن قوات الرد السريع فرضت سيطرتها على أجزاء كبيرة من منطقة النجار غربي الموصل، وحررت سبعة جوامع وقتلت ثلاثة قناصين من تنظيم داعش، كما تمكنت من تحرير 50 شخصا كانوا محتجزين لدى عناصر التنظيم، مشيرا إلى أن القوات العراقية ستعلن خلال الساعات المقبلة بسط سيطرتها على المحور الغربي بالساحل الأيمن من الموصل بالكامل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش بضربات جوية استهدفت مواقع للتنظيم في القائم، غربي العراق.

وذكر بيان للوزارة أن طائرات القوة الجوية العراقية دمرت، في غارات جوية، مقرين ومخزنا للأسلحة والأعتدة، وقتلت عددا من عناصر داعش في منطقة دغيمة التابعة لقضاء القائم، غربي العراق.

وأضاف البيان أن وحدات ميدانية تابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن عثرت، بالتنسيق مع مديرية شرطة صلاح الدين، على مخزن للعبوات الناسفة في وادي شيشن بقضاء تكريت، يحتوي على 3 عبوات ناسفة موجهة ومعدة للتفجير.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>