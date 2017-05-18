الذهب يصعد والدولار إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

صعد الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين الأربعاء مع تراجع عوائد السندات الأميركية وهبوط الدولار لأدنى مستوى في ستة أشهر بفعل مخاوف سياسية في الولايات المتحدة قلصت التوقعات لزيادات نشطة لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 2.0 بالمئة إلى 1261.15 دولارللأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي وهو أعلى مستوى منذ الأول من مايو ومسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد منذ يونيو 2016.

وهذه هي خامس جلسة على التوالي من المكاسب للمعدن النفيس. حسب رويترز.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.8 بالمئة ليسجل عند التسوية 1258.70 دولار للأوقية. وواصل الارتفاع في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية إلى أدنى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر عند 98.112 .

وتأثر الدولار سلبا ببيانات اقتصادية قوية في منطقة اليورو وانخفاض عوائد السندات الأميركية مع تصاعد التوتر في واشنطن وصدور بيانات ضعيفة عن الإسكان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر الفضة للبيع الفوري0.39 بالمئة إلى 16.88 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.95 بالمئة إلى 946.40 دولار للأوقية في حين هبط البلاديوم 1.49 بالمئة إلى 781.70 دولار للأوقية.