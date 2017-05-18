 مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 إثر حادث سير مروع في حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 إثر حادث سير مروع في حائل

مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 إثر حادث سير مروع في حائل
المناطق - حائل
لقي مساء أمس الأربعاء في وقت متاخر , 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 18 آخرون , اثر حادث سير وقع على طريق” حائل – المدنية المنورة” , جنوب مدينة الحليفة 30 كلم , بين باص نقل قادم من دومة الجندل متجها إلى مكة وعلى متنه (40) راكبا , وكان يقودها سائق من جنسية آسيوية .
في حين قامت الفرق المكلفة ممثلة بشرشورة الحليفة وشرشورة مرور الحائط بنقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى , كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة , كما قامت فرق الدفاع المدني بفصل الباص عن الدينا جراء التحامهما بعد الحادث.

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