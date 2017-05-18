شرطة الرياض تطيح بعصابة يمنية تورطت في كسر أقفال محال تجارية وسرقة ما بداخلها

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا تكسير أقفال المحال التجارية و الاستيلاء على ما بداخلها .

فقد قامت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة ، و زرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة , و وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل الى تورط تشكيل من خمسة وافدين من الجنسية اليمنية احدهم يقيم في البلاد بصفة غير نظامية بالوقوف خلف عدد من تلك الجرائم.

و أسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمه “تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث و الرابع” وبسماع أقوالهم اقروا بارتكاب عشرون حادثة سرقة تمثلت في كسر الأقفال الخارجية للمحال التجارية وسرقة ما بداخلها من أموال و ممتلكات شخصية موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم , جاءت سبعاً منها مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض و ثلاثة عشر حادثة أخرى قاموا بالدلالة إلى مواقعها لم يسجل أصحابها بلاغات لدى أقسام الشرط و بمناقشتهم أكدوا حدوث عمليات تكسير الأقفال الخارجية لمحالهم و السرقة منها.

وتم التحفظ على الجناة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه .

وتهيب شرطة منطقة الرياض بالعموم تسجيل بلاغاتهم لدى اقسام الشرط المختصه حال تعرضهم لا سمح الله الى اي مكروه او بواسطة تطبيق كلنا أمن .