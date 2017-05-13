 مدير المستشفيات في صحة الرياض يزور مستشفى الأرطاوية العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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مدير المستشفيات في صحة الرياض يزور مستشفى الأرطاوية العام

مدير المستشفيات في صحة الرياض يزور مستشفى الأرطاوية العام
المناطق-فلاج الشعيفاني
قام مدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض د/ عصام سعد الغامدي بزيارة تفقدية لمستشفى الأرطاوية يرافقه د/ عقاب العتيبي والاستاذ/ سعود الحامد رئيس قسم الاشعه بصحة الرياض و كان  في استقبالهم مدير مستشفى الأرطاوية الأخصائي / أحمد بجاد الرخيمي . وتأتي الزيارة ضمن استراتيجيات صحة الرياض للاطمئنان على سير العمل والخدمات الصحية  التي يقدمها مستشفى الأرطاوية العام وقد بدأت الجولة من قسم الطوارئ مرورا بقسم المختبر والأشعة وقسم التنويم والعناية المركزه والعيادات الخارجية وفي نهاية الجولة قام د/ عصام الغامدي و أ/ سعود الحامد بتدشين  الملف الطبي الالكتروني (decent care)  الذي يربط كافة أقسام المستشفى مع بعضها  البعض ويوفر ملفاً طبياً متكاملا للمريض   يمكن من خلاله الاطلاع على ملفه الطبي والعلاجي  ومايحتاجه من صور وتقارير بشكل آلي وسريع .
وقد عبر د/ الغامدي واللجنة المرافقه عن سرورهم بالعمل الذي يقوم به الطاقم الاداري والفني بمستشفى الأرطاوية العام لتقديم وخلق بيئة صحية راقيه وتوفير وسائل الامن والسلامة التي تهتم بصحة المواطن والمقيم .

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