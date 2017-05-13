بدء الصمت الانتخابي في إيران تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية غدًا

بدأ اليوم الخميس الصمت الانتخابي في إيران تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية “الثانية عشر” غدا الجمعة، الموافق “19 مايو”، والذي يتنافس فيه ثلاثة أسماء بعد انسحاب ثلاثة من المرشحين.

وستنطلق الانتخابات الإيرانية في جولتها الأولى، في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة، بانتظار مشاركة أكثر من “56” مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فيها.

وكان من المقرر أن يخوض الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي “حسن روحاني، إبراهيم رئيسي و مصطفة هاشمي”، بعد انسحاب كل من “محمد باقر قاليباف، إسحاق جهانغيري و مير مصطفى سليم”.

ولأول مرة تشهد هذه الانتخابات على غير سابقاتها موجة اعتراض علنية، من قبل العديد من الناشطين الإيرانيين، تزامن معها تعليق اللافتات التي تدعوا لمقاطعة الانتخابات واعتزال التصويت للولي الفقيه.