البريد السعودي يفوز بجائزة الشرق الأوسط للتميز في الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية

حققت موسسة البريد السعودي جائزة الشرق الأوسط للتميز في الحكومة الإلكترونية، لدورها في إنجاز ممارسة التحول المؤسسي الذكي ومبادرات تطوير تنافسية الخدمات الحكومية وإسهاماتها في منظومة البنية التحيتة للحكومة والمدن الذكية بما يتواكب مع أهداف التنافسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد استلم الجائزة نيابة عن سعادة الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف رئيس مؤسسة البريد السعودي، المهندس محمد العبدالجبار نائب الرئيس البريد السعودي للتحول والأستثمار ، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين للحكومات والمدن الذكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. في فندق الريتز كارلتون بحضور كبار الشخصيات الأكاديمية والإدارية في المملكة ودوّل مجلس التعاون الخليجي ، وصنّاع القرار ووسائل الاعلام الإقليمية والدوليةً

حيث يتم تقديم الجائزة سنوياً تقديراً لأفضل إنجازات وممارسات التحول المؤسسي الذكي ومبادرات تطوير تنافسية الخدمات وتكريم استراتيجيات التميز في قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية والقطاعات ذات الصلة، وذلك بعد تحكيم المبادرات والإنجازات من قٍبل الخبراء والمختصين ولجنة تحكيم الجائزة وذلك استنادًا إلى معايير المعهد المعتمدة في اختيار وتكريم الفائزين. حيث تتبلور رؤية الجائزة في تحقيق الإنتقال السلس والمتميز نحو أنظمة الحكومة والخدمات الذكية وإبراز القيادات الذين ساهموا في تحقيق تطور وتميز خدمات الحكومة الاليكترونية .