 أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء فريق العمل لحملة “وطن بلا مخالف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء فريق العمل لحملة “وطن بلا مخالف”

أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء فريق العمل لحملة “وطن بلا مخالف”
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، برئاسة مستشار معالي مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، وتضم أعضاء من قطاعات وزارة الداخلية والوزارات المعنية، بحضور مدير شرطة منطقة تبوك رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء محمد صعب التميمي، ومدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد القحطاني .
ورحب سمو أمير منطقة تبوك, بفرق عمل الحملة الوطنية الشاملة، وقال سموه ” إن العمل الذي تقومون فيه والجميع يساندكم هو عمل له ابعاد كبيرة جداً على الوطن وأمن الوطن واقتصاد الوطن والتعاون أمر مهم وملح وليس مقبول من أي جهة أن تتراخى في تنفيذ ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- حفظهما الله – .
وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان، حرص واهتمام سمو ولي العهد بتسخير إمكانات وزارة الداخلية كافة ليكون عمل الفريق بالتعاون مع جميع قطاعات الوزارات المعنية ويكون عمل نموذجي وقدوه، مشيراً إلى أن إمارة منطقة تبوك بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية بالمنطقة تسخر جميع الإمكانات وتجندها من أجل تحقيق أهداف الحملة ،متمنياً سموه لأعضاء فريق العمل التوفيق والنجاح .
من جهته أعرب رئيس فريق العمل اللواء الغامدي, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما لقيه الفريق من دعم ومتابعة من سموه، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذه الحملة الوطنية .

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