 السومة وخربين.. أرقام خاصة قبل نهائي “الجوهرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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السومة وخربين.. أرقام خاصة قبل نهائي “الجوهرة”

السومة وخربين.. أرقام خاصة قبل نهائي “الجوهرة”
المناطق - الرياض

السوريان عمر السومة، وعمر خربين، تواجها لأول مرة في الخامس عشر من أبريل الماضي ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي.

الموعد يتجدد، واللقاء سيكون تحت مسمى النهائي الذي لا يقبل القسمة على اثنين، البداية ستكون مع عمر خربين المنتقل إلى صفوف الهلال السعوي على سبيل الإعارة من نادي الظفرة الإماراتي، ابن الثالثة والعشرين عاما، تمكن من فرض نفسه في قائمة مدرب الأزرق رامون دياز، ساهم في فوز الهلال بالدوري المحلي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، مسجلا 7 أهداف في البطولة وصانعا 3، فيما يتصدر حاليا ترتيب هدافي فريقه في كأس الملك برصيد 4 أهداف، 3 منهم هزت شباك التعاون في نصف النهائي.

العمر السوري الآخر لاعب أهلي جدة، التقارير الصحفية أشارت إلى أنه بات جاهزا للمشاركة مع الأهلي وقد نراه على مقاعد الاحتياط، ابن دير الزور تألق وساهم في وصول النادي الجداوي إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا وحصل على لقب هداف الدوري السعودي للعام الثالث على التوالي، وفي سجله 3 أهداف تصدر بها ترتيب هدافي الأهلي في كأس الملك.

بالمقارنة بين اللاعبين نجد أن السرعة القصوى بينهما تقريبا متساوية، الفارق يصل إلى 1% بحيث تصل عند السومة 77% مقابل 78% لمنافسه خربين.

أما عن سرعة رد الفعل فيتفوق لاعب الأهلي، تبلغ لديه 76% تقريبا مقابل 71% لمنافسه الهلالي.

وإلى عنصر آخر وهو التوازن، قراءة السومة تصل إلى 88% تقريبا وبفارق 10% عن مواطنه خربين، وماهو إلا مدلول على قدرته الاحتفاظ بتوازنه اثناء الأداء الحركي سواء أثناء تمرير الكرة من قدم إلى أخرى أو المحافظة عليها وتوجيهها بتناسق تام.

وفي الارتقاء، يتفوق السومة بوضوح، ولعل طول القامة يقف لصالحه، تصل النسبة لديه إلى 84%، أما عن خربين فتصل إلى 74%.

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