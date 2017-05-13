جولات تفتيشية على جميع مرافق الإيواء السياحي بالباحة

أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الاستاذ زاهر محمد الشهري بانه بدأت لجنة مكونة من ( الامارة ، الهيئة العامة للسياحة ، الامانة ، الشرطة ، الدفاع المدني ، مكتب العمل ) بمنطقة الباحة بجولات تفتيشية على جميع مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة والمحافظات ويأتي ذلك إنطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة – رئيس مجلس التنمية السياحية بشأن الاستعدادات لصيف هذا العام 38 ومنها لجنة المتابعة لدور الايواء السياحي للفنادق والوحدات المفروشة ومكاتب السفر والسياحة بالمنطقة مبينا بان اللجنة بدأت أعمالها التفتيشية على جميع مرافق الإيواء السياحي حسب الخطط المعتمدة للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والتزامها بالأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص، ودرجة التصنيف، والسجلات التجارية والسلامة الأمنية والتوظيف في اقسام الاستقبال للسعوديين وغير ذلك لتقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار والمصطافين القادمين إلى المنطقة

كما أكد ” الشهري ” أن موظفي قسم التراخيص بفرع الهيئة يقومون بالجولات التفتيشية المستمرة طوال العام على مراقبة المنشآت السياحية، وضبط المخالف منها ومتابعة التقيد بالأسعار، وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة ، ويتم تكثيفها خلال الإجازات الموسمية مع الشركاء ذات العلاقة بتلك المنشآت كفريق عمل واحد لتحقيق المصلحة العامة في رضاء الزوار والنزلاء لتلك المنشآت السكنية.

وأشار الشهري إلى أنه عند وجود أي ملاحظات أو مخالفة أو شكوى أو استفسار الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 .