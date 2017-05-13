أمير تبوك يتسلم كتاب الهجرة النبوية المصورة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك نسخة من كتاب الهجرة النبوية المصورة لمؤلفه د. عبد الله بن حسين القاضي وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الذي قدم للسلام على سموه وإهدائه نسخة من الكتاب .

وأثنى سموه على الجهد الذي بذل لإصدار هذا الكتاب كما اطلع سموه على مراحل كتاب الطريق النبوي من المدينة المنورة إلى تبوك المزمع إصداره وطباعته خلال الأشهر القادمة منوهاً سموه بالمكانة التاريخية للمنطقة وتمنى سموه التوفيق للدكتور القاضي .

وأعرب د.القاضي عن تقديره الكبير لسموه الكريم وما لقيه من اهتمام بهذا الجهد وقال شرف كبير لي أن يكون كتابي ضمن مكتبة سموه ليحظى بشرف اطلاعه واهتمامه.