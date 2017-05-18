مدير تعليم حائل ومساعدته يتلقون خطاب شكر وتقدير من مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم

تلقى مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني خطاب شكر وتقدير من مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم الأستاذة ريم بنت علي أبو حسن وللمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة فوزية الجنيدي على مشاركة الإدارة العامة للتعليم بالمرحلة الوطنية لأولمبياد اللغة العربية لطالبات المرحلة الثانوية المنفذة يوم الأثنين الموافق 23/8/1438هـ والشكر موصولاً لمديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة بدرية الطويهر ومنسقة المشروع الأستاذة عائشة التميمي وجميع أعضاء اللجان المنظمة على مابذلوه من جهود فاعلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.