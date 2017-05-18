 مدير تعليم حائل ومساعدته يتلقون خطاب شكر وتقدير من مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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مدير تعليم حائل ومساعدته يتلقون خطاب شكر وتقدير من مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم عد تنازلي لاستقبال ترامب و”55″ مسؤولا من دول خليجية عربية وإسلامية تركيا: لن نتوسل لألمانيا لإبقاء قواتها في إنجرليك المياه المعالجة ثلاثيا في الجبيل الصناعية لا تذهب لمياه الخليج “إيفاء” لرعاية ذوي الإعاقة تحتفل بنهاية العام الدراسي الصالح وبوخمسين والموسى والطريفي عن قائمة التجار والغدير والعفالق والصالح والجبر عن قائمة الصناع بانتخابات مجلس إدارة غرفة الأحساء للدورة العاشرة بحضور الأمير تركي الفيصل .. سكرتيرة دولة كازاخستان تفتتح معرض «الفيصل شاهد وشهيد» في أستانة “الجوازات ” تحذّر المتأخرين عن المغادرة بعد حصولهم على تأشيرة خروج نهائي .. وتشدد على تطبيق العقوبات والغرامات أهالي الطائف يخاطبون المسؤولين عبر هاشتاق #الطايف_تغرق أمير تبوك يتسلم كتاب الهجرة النبوية المصورة جولات تفتيشية على جميع مرافق الإيواء السياحي بالباحة السومة وخربين.. أرقام خاصة قبل نهائي “الجوهرة”

مدير تعليم حائل ومساعدته يتلقون خطاب شكر وتقدير من مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم

مدير تعليم حائل ومساعدته يتلقون خطاب شكر وتقدير من مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم
المناطق - حائل
تلقى مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني خطاب شكر وتقدير من مديرة عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم  الأستاذة ريم بنت علي أبو حسن وللمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة فوزية الجنيدي على مشاركة الإدارة العامة للتعليم بالمرحلة الوطنية لأولمبياد اللغة العربية لطالبات المرحلة الثانوية المنفذة يوم الأثنين الموافق 23/8/1438هـ والشكر موصولاً لمديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة بدرية الطويهر ومنسقة المشروع الأستاذة عائشة التميمي وجميع أعضاء اللجان المنظمة على مابذلوه من جهود فاعلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

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