أمير الجوف استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤن المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة وكيل وزارة الداخلية

لشؤون المناطق العميد محمد بن علي الهبدانوفريق مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق (ريادة) الخاص بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين الذي تُشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق,ورحب سموه بالعميد الهبدان ومرافقيه مستمعاً لشرح عن البرنامج والخدمات الخاصة فيه، متمنياً لهم التوفيق .

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة والوفد المرافق للعميد الهبدان .