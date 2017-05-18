 أمير الجوف استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤن المناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الجوف استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤن المناطق

أمير الجوف استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤن المناطق
المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر  بن عبدالعزيز  أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة وكيل وزارة الداخلية
لشؤون المناطق العميد محمد بن علي الهبدانوفريق مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق  (ريادة) الخاص بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين الذي تُشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق,ورحب سموه بالعميد الهبدان ومرافقيه مستمعاً لشرح عن البرنامج والخدمات الخاصة فيه، متمنياً لهم التوفيق .
حضر الاستقبال وكلاء الإمارة والوفد المرافق للعميد الهبدان .

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