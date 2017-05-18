بلدي دومة الجندل يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين

برئاسة سعادة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل، وحضور أعضاء المجلس؛ عقد المجلس البلدي جلسته العادية الثالثة والعشرين في يوم الثلاثاء الموافق 1438/8/20 في مقر المجلس، وقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها التوصيات والقرارات المناسبة، ومنها ما يلي:

أولا: عرض عن لقاء رؤساء المجالس البلدية للتعريف ببرنامج تحول العمل البلدي، والذي أقيم في وزارة الشؤون البلدية والقروية وبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وأدوار المجلس البلدي في تحقيق برنامج التحول البلدي والرؤى في هذا المجال، واتخذ المجلس التوصيات المناسبة في هذا الجانب المهم لتطوير الخدمات البلدية.

ثانيا: أقر المجلس تزويده بخطة البلدية حول برنامج التحول البلدي، والمبادرات البلدية وما عملته البلدية بهذا الشأن، والعرض في جلسة المجلس القادمة.

ثالثا: أقر المجلس تزويده بخطط البلدية فيما يتعلق بالاستثمار و المشاريع والخدمات البلدية.

لمناقشتها وإقرارها ومراقبة الأداء في ضوئها.

رابعا: تابع المجلس ما يتعلق بأرض التعليم الواقعة في مخطط خذماء( أ) وما اتخذ من إجراءات.

خامسا: أقر المجلس تطوير أحد ملاعب البحيرة وفق المواصفات المناسبة؛ ليستفيد منه أكبر عدد من الشباب وأبناء المحافظة.

سادسا:ناقش المجلس وبمشاركة الموظف المختص في البلدية، الحساب الختامي للبلدية 1438/1437وكذلك ميزانية البلدية، واتخذ القرار المناسب حيالهما.

سابعا: أقر المجلس معالجة دوار الزارع، وتوفير كافة أسباب السلامة في هذا الدوار.

ثامنا: التأكيد على تكثيف حملات الرش وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك، وأيضا طلب تزويد المجلس بالفعاليات والبرامج التي سوف تقيمها البلدية في الإجازة الصيفية.

تاسعا: استعرض المجلس مقترحات وطلبات وشكاوى المواطنين واتخذ حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

وفي نهاية الجلسة شكر رئيس المجلس الأعضاء على جهودهم والحرص على تحقيق خدمة المواطنين والمقيمين.